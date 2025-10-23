В аэропортах Калуги и Оренбурга ввели временный запрет на полеты
В аэропортах Калуги и Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он.
Также ночью вводили запрет на полеты самолетов в аэропорту Волгограда. Ближе к утру ограничения сняли.
Вчера утром вводили ограничения на прием и выпуск самолетов в авиагаванях Владикавказа и Грозного. Как отметил Артем Кореняко, такие меры нужны для обеспечения безопасности пассажиров.
Кроме того, в Дагестане объявляли опасность беспилотной атаки. В ГУ МЧС по региону призвали по возможности не выходить из дома и предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.