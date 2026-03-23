Более 50 рейсов задержали в аэропорту Пулково из-за ограничений

Из-за временных ограничений в работе в аэропорту Пулково задержали более 50 рейсов, еще 48 отменили. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Напомним, что авиагавань работает в режиме временных ограничений воздушного пространства более 15 часов. Отменено 48 рейсов. Задержано более 50 рейсов», — заявили в Пулково.

В терминале сохраняется спокойная обстановка. Пассажирам, ожидающим снятия ограничений, предоставили дополнительные места.

Ограничения ввели в Пулково второй раз за сутки. До этого оно действовало несколько часов. Как отметил представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В воздушном пространстве Ленинградской области объявляли беспилотную опасность.

Сегодня утром губернатор Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО и РЭБ ликвидировали над регионом более 50 украинских беспилотников.