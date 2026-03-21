В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале .

Сейчас воздушная гавань работает в особом режиме — рейсы выполняют по согласованию с профильными службами. Ограничения ввели в целях обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейсов через онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные ограничения вводили утром в аэропорту Шереметьево. Однако уже в 11:44 Росавиация сообщила, что их полностью сняли и аэропорт вернулся к штатной работе.

Ночью силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву.