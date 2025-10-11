В аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

К 06:54 по московскому времени воздушные гавани возобновили полноценную работу.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

За время их действия на запасные аэродромы ушли три самолета. Два из них выполняли рейсы в Казань, один — в Нижнекамск.

Ранее стало известно, что в Волгограде при атаке украинских беспилотников пострадал человек. Пенсионер получил ранения осколками оконного стекла.