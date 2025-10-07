В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты

В аэропортах Сочи и Геленджика сняли введенные утром 7 октября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения, действующие с 7:30 ради безопасности полетов, отменили к 10:57 по московскому времени. За это время на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, летевших в Сочи.

Ранее стало известно, что не меньше десяти мощных взрывов прогремели в Сочи и Туапсе во время отражения атаки украинских беспилотников.

Местные жители слышали хлопки со стороны Черного моря. В небе виднелись вспышки, характерные для работы систем ПВО.