В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

По его словам, воздушное движение приостанавливали для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Также Кореняко сообщил о снятии ограничений в аэропорту Волгограда.

Этой ночью в небе над Ростовской областью уничтожили 29 беспилотников. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что дроны сбили в Шолоховском, Чертковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Telegram-канал Shot сообщил, что в Ахтубинске в Астраханской области ввели режим опасности атаки БПЛА. Жители города услышали взрывы и заметили вспышку света в небе. По одной из версий, ВСУ пытались атаковать газоперерабатывающий завод.