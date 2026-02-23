Утром 23 февраля в аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов к 08:10 по московскому времени.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Накануне ограничения на полеты также вводили в четырех аэропортах Москвы. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали обслуживание рейсов.

Ранее стало известно, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 152 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. Большую часть из них – 65 дронов – сбили над Белгородской областью.