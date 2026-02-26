В аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

В московских аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации .

Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. После их отмены аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское) возобновили работу в штатном режиме.

Сегодня силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону столицы. В районах, где упали обломки БПЛА, начали работу экстренные службы. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее аэропорт Сочи столкнулся с масштабными нарушения графика из-за введенных Росавиацией ограничений. Согласно данным онлайн-табло, 24 февраля на вылет и посадку задержали 102 рейса.