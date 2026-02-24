Массовые задержки рейсов фиксируют утром 24 февраля в аэропорту Сочи

Около 30 бортов ожидают вылета еще с вечера понедельника. Проблемы коснулись как внутренних авиалиний, так и зарубежных: среди международных рейсов задерживаются девять на вылет и пять на прилет.

В 08:05 по московскому времени пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений в аэропорту Сочи.

Вчера в авиагаванях Сочи, Геленджика и Краснодара ввели запрет на прием и выпуск самолетов. В Росавиации отметили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности.

В связи с запретом 11 рейсов в Адлер улетели на запасные аэродромы. Мэр Сочи Андрей Прошунин объяснил, что силы ПВО сбивали вражеские дроны. Он призвал местных жителей и приезжих укрыться в помещениях без окон.