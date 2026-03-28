В аэропортах Казани и Уфы сняли ограничения на полеты

Утром 28 марта в аэропортах Уфы, Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли введенные несколькими часами ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в 08:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ограничения на полеты также сняли в московском аэропорту Домодедово. Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Дроны противника атаковали Брянскую, Ленинградскую, Смоленскую и другие области.