Ограничения на полеты сняли в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово сняли временный запрет на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Домодедово, сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности перевозок.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за эту ночь сбили 85 украинских беспилотников над российскими регионами.

Дроны уничтожили над Московским регионом, Крымом, Черным морем, Псковской, Белгородской, Курской, Смоленской, Ленинградской, Вологодской и Брянской областями.

Как отметил сегодня утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом ликвидировали 36 БПЛА во время воздушной тревоги. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.