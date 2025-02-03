В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска

В аэропортах Казани и Нижнекамская сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры перестали действовать с 07:00 по московскому времени. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Казань», — заявили в федеральном агентстве.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Также утром 3 февраля ограничения сняли в аэропортах Саратова и Волгограда. Минувшей ночью меры для обеспечения безопасности полетов приняли в пяти воздушных гаванях: Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. В аэропорту Волгограда ограничения ввели 2 февраля.