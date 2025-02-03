Временные ограничения ввели в аэропортах пяти городов России

В аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ввели временные ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов, Ульяновск», — уточнил пресс-секретарь ФАВТ.

В частности, речь идет об Астраханском международном аэропорте имени Бориса Кустодиева (прежнее название — Нариманово), новом саратовском международном аэропорте «Гагарин» и нижнекамской воздушной гавани «Бегишево».

Кореняк добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов. По его словам, это главный приоритет.

В воскресенье, 2 февраля, в аэропорту Волгограда приостановили прием и вылет самолетов.