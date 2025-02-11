Транспорт будущего. В Москве признали удачным эксперимент с беспилотным трамваем

В Москве первый трамвай с ИИ откатал 3000 км без нарушения ПДД

Дептранс Москвы планирует уже до конца 2025 года перевести часть трамваев в беспилотный режим. Эксперимент признали удачным, так как один такой трамвай под управлением искусственного интеллекта откатал 3000 километров по маршруту № 10 в Строгине и уже берет первых пассажиров.

Трамвай № 10 под управлением искусственного интеллекта откатал в испытательном режиме 3000 километров по маршруту от станции метро «Щукинская» до Строгина, причем ни разу не нарушил правила дорожного движения. Его максимальная скорость — до 60 километров в час.

Центр управления пока находится в вагоне и в кабине, но в дальнейшем его перенесут в диспетчерскую. Хотя вагоновожатый и присутствует сейчас, но в работу искусственного интеллекта он не вмешивается.

«Электронные мозги» трамвая интегрированы в светофорную систему. Благодаря этому красный сигнал светофора не является для него неожиданностью. Беспилотный трамвай уже берет первых пассажиров.

Как сообщили в Дептрансе Москвы, до конца 2025 года планируется перевести часть трамваев в беспилотный режим.

Если хулиганы вдруг решат проверить, как будет тормозить трамвай с ИИ, если выскочить перед ним на дорогу, то наличие пяти дублирующих систем, водителя-оператора и диспетчера в центре и ГИБДД на Строгинском шоссе отобьет у них такое желание.

Ранее столичные власти сообщили о подготовке к запуску второго трамвая с ИИ.