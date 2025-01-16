В Москве начали подготовку к запуску второго беспилотного трамвая

В Москве начали готовить запуск второго беспилотного трамвая. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Первый прототип проехал свыше 3,2 тысячи километров без нарушений правил дорожного движения. Действия трамвая на улицах контролирует водитель, а система самостоятельно управляет транспортным средством. В 2025 году он перейдет на беспилотный режим полностью.

«Специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта проводят тестирование базовых функций трамвая, установленных радаров, камер и лидаров. Последние обеспечивают обзор на 360 градусов и позволяют с точностью до двух сантиметров определять расстояние до объектов», — отметили в пресс-службе.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что транспорт на базе модели «Львенок-Москва» проехал первые километры по территории Краснопресненского депо.

«Пока система дублирует действия управляющего трамваем водителя. На тестовом полигоне условия передвижения приближены к городским», — рассказал Ликсутов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы Москвы до 2030 года.