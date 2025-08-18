Таксопарки в России устроят распродажу иномарок

Российские таксопарки весной 2026 года выставят на продажу подержанные иномарки. Им придется обновить подвижной состав из-за закона о локализации, сообщили «Известия» .

В прошлом перевозчики активно закупали иномарки в лизинг на три-четыре года, в некоторых случаях на такие машины приходится до 80% таксопарка. Пришло время выкупить их, но из-за нового закона о локализации сервисы такси не смогут использовать такие авто для перевозки пассажиров — только оформить в собственность.

«Под запрет переоформления в такси попадают и лизинговые иномарки, уже работающие в таксопарках», — заявил инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский.

По его подсчетам, в такси запретят использовать около 20–25 тысяч иномарок из лизинга. По новым нормам владельцы не смогут внести их в реестр транспорта для перевозок. Передать в аренду водителям — индивидуальным предпринимателям тоже не получится. Заболотский сообщил, что по этой причине таксопарки вынуждены выставить подержанные авто на продажу.

Еще одним следствием закона о локализации станет рост цен на такси, сообщил ранее основатель STAX Стас Еговцев. По его прогнозу, произойдет временный дефицит пригодных для перевозок машин.