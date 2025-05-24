Россиян предупредили о последствиях локализации такси

Новый закон о локализации такси в России приведет к повышению цен на поездки и увеличению времени ожидания. Основатель таксопарка STAX Стас Еговцев сообщил об этом агентству «Прайм» .

Требованиям локализации, по его словам, соответствуют не так много машин. Спрос на разрешенные модели возрастет, подскочат цены на их аренду, замедлится обновление автопарка. Еговцев заявил, что это спровоцирует временный дефицит машин, особенно в часы пик.

«Как результат — чуть выше тарифы, немного дольше ожидание машины», — сказал он.

Еговцев спрогнозировал уход с рынка такси некоторых небольших игроков. Ситуация, по его оценкам, изменится в 2026–2028 годах. Перевозчики и автопроизводители адаптируются к новым правилам, появятся новые линии сборки машин, повысится конкуренция, поездки подешевеют на 10-20%.

Новые требования к уровню локализации такси утвердил президент России Владимир Путин. Отсрочка предусмотрена лишь для Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области.