Фейк: из-за закона о локализации в 2026 году взлетят цены на такси
Сообщения о росте цен на такси из-за закона о локализации оказались фейком
В Сети распространяются тревожные сообщения о том, что с 1 марта 2026 года в России якобы сильно вырастут цены на поездки в такси. В постах подчеркивается, что на стоимость сильно повлияет новый закон о локализации. Эту информацию проверил 360.ru.
Фейк
В некоторых Telegram-каналах пишут, что из-за нового закона о локализации такси с российских дорог исчезнет множество марок автомобилей. По их данным, перевозки якобы будут осуществлять только Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion/F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.
В сообщениях добавляют, что перечисленные модели машин подходят только для тарифов «Эконом» и «Комфорт», в то время как для бизнес-класса автомобилей просто нет.
Правда
На самом деле список одобренных авто пока не появился. По информации РИА «Новости», перечень утвердит Минпромторг до конца этого года, а в крайнем случае — до конца февраля 2026-го.
Также новый закон описывает основные критерии автомобилей, но не предполагает, что появится единый список моделей.
Из принятых поправок следует, что для внесения машины в реестр такси необходимо соблюсти одно из нескольких требований. Например, машину включат в список, если количество баллов ее локализации будет соответствовать тем, которые правительство установило для госзакупок. Также в перечень войдут автомобили, которые произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
В документе подчеркивается, что новые требования не будут применяться к машинам, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года.
Кроме того, новый закон о локализации такси коснется не всех регионов: в Калининградской области и Сибирском федеральном округе нововведения не будут внедряться до 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — до 1 марта 2030 года.
В полную силу нововведение вступит с 1 января 2033 года. Начиная с этого времени единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.
Сообщения о том, что с 1 марта 2026 года на дорогах станет меньше автомобилей, не попадающих под критерии нового закона, оказались недостоверными. Регионы могут вносить в свои реестры любые модели машин, а до 2030 года омологацию успеют пройти авто разных классов.
Вопреки постам некоторых Telegram-каналов, оснований для резкого роста цен на такси с 1 марта этого года нет. Значительного сокращения доступных для поездок машин не произойдет, а благодаря новому закону зарубежные автопроизводители получат стимул для более активного инвестирования в локализацию производства авто в России. Как следствие, в стране появится больше рабочих мест, а ВВП увеличится как в регионах, так и на федеральном уровне.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.