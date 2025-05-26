Фейк: из-за закона о локализации в 2026 году взлетят цены на такси

В Сети распространяются тревожные сообщения о том, что с 1 марта 2026 года в России якобы сильно вырастут цены на поездки в такси. В постах подчеркивается, что на стоимость сильно повлияет новый закон о локализации. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах пишут, что из-за нового закона о локализации такси с российских дорог исчезнет множество марок автомобилей. По их данным, перевозки якобы будут осуществлять только Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion/F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.

В сообщениях добавляют, что перечисленные модели машин подходят только для тарифов «Эконом» и «Комфорт», в то время как для бизнес-класса автомобилей просто нет.

Правда

На самом деле список одобренных авто пока не появился. По информации РИА «Новости», перечень утвердит Минпромторг до конца этого года, а в крайнем случае — до конца февраля 2026-го.

Также новый закон описывает основные критерии автомобилей, но не предполагает, что появится единый список моделей.

Из принятых поправок следует, что для внесения машины в реестр такси необходимо соблюсти одно из нескольких требований. Например, машину включат в список, если количество баллов ее локализации будет соответствовать тем, которые правительство установило для госзакупок. Также в перечень войдут автомобили, которые произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

В документе подчеркивается, что новые требования не будут применяться к машинам, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года.