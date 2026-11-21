Предложение Центробанка снизить минимальную базовую ставку ОСАГО до одного рубля вряд ли приведет к заметному удешевлению полисов. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой заявил директор по развитию группы компаний «500–400 Страхование» Илья Новиков.

«Базовый тариф сейчас стремится не к нижней границе, а ближе к верхней границе этого тарифного коридора», — пояснил эксперт.

По словам Новикова, страховщики не проявляют особого интереса к снижению ставок, а напротив, склонны повышать стоимость своих услуг на фоне инфляции и общего роста цен.

Поэтому расширение тарифного коридора в сторону минимальных значений не изменит ситуацию на рынке.

Банк России предложил изменить тарифный коридор базовой ставки ОСАГО и установить нижнюю границу на уровне в один рубль. Почему регулятор выступил с этой инициативой и как новые правила повлияют на стоимость автостраховок — в материале 360.ru.