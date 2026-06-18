Столичные аэропорты задействовали дополнительный персонал для помощи пассажирам

Для поддержки пассажиров столичных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые временно не принимают и не отправляют рейсы, задействовали дополнительный персонал. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

«Аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная», — рассказали в ведомстве.

Авиакомпании вносят корректировки в свое расписание. Для ожидающих пассажиров работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой, бесплатные комнаты матери и ребенка, также находящимся на аэровокзалах людям раздаются коврики и матрасы.

Работу всех московских аэропортов ограничили для обеспечения безопасности полетов. Ранее стало известно, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 555 беспилотников в небе над регионами России.