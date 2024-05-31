«Становитесь потенциальным убийцей». Россиян призвали снять с авто зимнюю резину

Российских автомобилистов с 1 июня начнут штрафовать за использование зимней резины летом. Такое нововведение обеспечит безопасность на дорогах, рассказал 360.ru автоэксперт Василий Кисенков.

Он объяснил, что зимние шины обладают особыми характеристиками. Такая резина очень мягкая — это необходимо для лучшего сцепления с дорогой в холодное время года.

«Запрет ввели вполне логично с целью безопасности как водителей, так и пассажиров, и пешеходов. <…> Если вы передвигаетесь на зимней резине, неважно, шипованная или же „липучка“, летом, при температуре свыше пяти градусов тепла, вы становитесь потенциальным убийцей», — подчеркнул специалист.

Сцепление с дорогой теряется, и зимняя резина просто «плывет». На повороте даже при скорости 60 километров в час велик риск вылета с дороги.

«А если на шипованной резине, то это вообще превращается в „корову на льду“, потому что сцепления с дорогой совершенно никакого нет», — предупредил Кисенков.

Новые правила в законодательстве о штрафах за зимнюю резину летом не коснутся владельцев «липучек». Однако россиянам напомнили, что зимние шины изнашиваются быстрее летних.