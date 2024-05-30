Life: с 1 июня водителей начнут штрафовать за использование зимней резины летом

С 1 июня вступают в силу новые правила в законодательстве для автомобилистов. Так, сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей за использование летом зимней шипованной резины. Об этом написал Life .

Издание уточняет, что владельцев «липучек» эта мера не затронет, однако им следует помнить, что зимняя резина быстрее изнашивается, чем летняя.

Также вступил в силу закон, по которому иностранные права для въехавших в Россию иностранцев и граждан РФ будут действовать год. За это время водителям следует получить российское удостоверение, либо им будет назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.