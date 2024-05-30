Life: с 1 июня водителей начнут штрафовать за использование зимней резины летом

С 1 июня вступают в силу новые правила в законодательстве для автомобилистов. Так, сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей за использование летом зимней шипованной резины. Об этом написал Life.
Издание уточняет, что владельцев «липучек» эта мера не затронет, однако им следует помнить, что зимняя резина быстрее изнашивается, чем летняя.
Также вступил в силу закон, по которому иностранные права для въехавших в Россию иностранцев и граждан РФ будут действовать год. За это время водителям следует получить российское удостоверение, либо им будет назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.