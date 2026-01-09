Стало известно, сколько россиян собираются купить машину в ближайший год

МТС AdTech: каждый пятый россиянин хочет приобрести авто в ближайший год

Каждый пятый россиянин в ближайшие годы намерен приобрести автомобиль. У большинства уже есть машина, а 4% купили авто в прошлом году. Об этом говорится в исследовании МТС AdTech, результаты которого есть в распоряжении РИА «Новости» .

«Каждый пятый россиянин (19%) планирует купить автомобиль в ближайший год, демонстрируя высокий покупательский оптимизм и спрос», — говорится в исследовании, проведенном среди двух тысяч россиян старше 18 лет.

У большинства россиян (52%) уже есть личный автомобиль, который они приобрели ранее. В 2025 году новую машину купили лишь 4% опрошенных.

Выяснилось, что лишь 4% не собираются приобретать автомобиль, а 22% откладывают покупку до «улучшения обстановки».

Больше всего людей, желающих приобрести автомобиль в ближайший год, живут на Урале и Дальнем Востоке (по 23%). Меньше всего тех, кто не планирует покупку, в Центральном и Сибирском округах (по 5%).

«Также в ходе опроса МТС AdTech изучил ситуацию с водительскими удостоверениями. Уже имеет водительские права каждый второй россиянин (50%), из них 3% получили права в 2025 году, а планируют их получить — 22%. При этом тех, кто не планирует получать права вовсе, насчитывается 28%», — отмечается в исследовании.

Ранее водителей предупредили, что с 9 января в России начнут штрафовать за тонировку на любых авто. В России с января отменили автопродление водительских прав. Документы, срок действия которых истекает до конца 2025 года, продолжат действовать еще три года. Однако есть важный момент: автоматическое продление водительских прав действует только на территории России. Если вы планируете поездку за границу на автомобиле, замените права заранее.