С 9 января в России начнут штрафовать за тонировку на любых авто

С 9 января в России начнут штрафовать водителей за неправильную тонировку на любых автомобилях, включая временно ввезенные. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Федеральный закон"О внесении изменения в статью 12.5 КоАП"начнет действовать 9 января 2026 года. Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те [автовладельцы], которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», — рассказал Машаров.

Эксперт напомнил, что за нарушение правил тонировки автомобиля предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Он пояснил, что раньше для регулирования этой области использовали Технический регламент Таможенного союза. В нем указаны правила тонировки стекол автомобилей. Однако регламент не касался машин, ввозимых из стран, не входящих в Таможенный союз (ЕАЭС). Теперь при ввозе автомобиля нужно будет учитывать Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации.

«Соответственно, с 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам», — добавил Машаров.

Эксперт напомнил, что в России для ветрового и передних боковых стекол разрешена тонировка, пропускающая не менее 70% света. Для бронированных автомобилей допустима тонировка с прозрачностью не менее 60%.

