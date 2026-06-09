МВД предложило сократить число самокатов в Москве

МВД России предложило уменьшить число электросамокатов в Москве. Ведомство обратилось с просьбой к Центру организации дорожного движения, сообщил РБК .

В документе привели статистику по числу аварий, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности. Всего с января по май 2026 года число таких ЧП увеличилось до 306, что превышает показатели за аналогичный период 2025 года в 2,6 раза.

В 26% происшествий водители СИМ оказались несовершеннолетними. В результате аварий 320 человек получили травмы и еще один скончался.

ЦОДД обладает правом сокращать количество электровелосипедов или самокатов, предлагаемых сервисами, на 1000 единиц, если ПДД нарушал несовершеннолетний. Для снятия ограничений оператору нужно устранить нарушения и направить соответствующий запрос.

Ранее два подростка на самокате попали в жуткое ДТП в Москве, один из них погиб.