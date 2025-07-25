Стала известна причина возвращения Boeing S7 в аэропорт вылета

Летевший в Сочи Boeing S7 развернули в Новосибирск по техническим причинам

Направлявшийся в Сочи Boeing S7 развернули обратно в Новосибирск по техническим причинам. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Посадку воздушного судна запланировали на 14:30 по местному времени (10:30 по московскому).

«По техпричине. Примерно в 14:30 будет садиться», — сообщили в пресс-службе.

По данным сервиса Flightradar, самолет пролетел уже несколько кругов над Новосибирской областью.

В аэропорту Сочи ранее ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, но уже утром 25 июля меры отменили. В воздушной гавани рассказали, что сотрудники стали формировать новое расписание для прибытия рейсов — на это понадобится два-три дня. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.