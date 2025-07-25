Стала известна причина возвращения Boeing S7 в аэропорт вылета

В аэропорту Сочи ранее ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, но уже утром 25 июля меры отменили. В воздушной гавани рассказали, что сотрудники стали формировать новое расписание для прибытия рейсов — на это понадобится два-три дня. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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