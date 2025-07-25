Летевший в Сочи Boeing S7 развернули в Новосибирск

Вылетевший в Сочи Boeing 737 авиакомпании S7 возвращается к месту вылета в Новосибирске. На данные сервиса Flightradar обратили внимание несколько СМИ и Telegram-каналов.

Воздушное судно уже пролетело несколько кругов над Новосибирской областью. Пресс-служба аэропорта Толмачево сообщила ТАСС, что самолет возвращается в точку вылета по техническим причинам.

Ранее в аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты самолетов. Как отметили в авиагавани, сотрудники начали формировать новое расписание для прибытия всех рейсов. Ограничения вводили ради обеспечения безопасности. Для стабилизации расписания понадобится один-два дня.

Ночью Краснодарский край массово атаковали беспилотники. В результате происшествия пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Также обломки сбитого дрона упали на вокзал, вагон поезда получил повреждения.