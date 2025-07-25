В аэропорту Сочи сняли запрет на полеты самолетов

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС, готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений», — заявили в аэропорту.

Запрет на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности. Сотрудники авиагавани делают все возможное для стабилизации расписания — понадобится один-два дня.

Ночью произошла массированная атака беспилотников на Краснодарский край. В результате происшествия пострадали два человека, одного госпитализировали.

Как заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Славянском и Темрюкском районах фрагменты сбитого БПЛА повредили несколько частных домов — разбились стекла.

В Тимашевске обломки дрона упали на вокзал, задели один из вагонов поезда. Из-за атаки вокзал временно остался без света, ремонтники быстро восстановили электричество.