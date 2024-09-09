Сотни пассажиров «Аэрофлота» застряли в аэропорту Владивостока

Вылет рейса Владивосток — Москва авиакомпании «Аэрофлот» задержали почти на сутки, предположительно, из-за поломки самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По ее данным, рейс должен был вылететь 9 сентября в 8:40 по местному времени (1:40 по московскому), но его переносят. Сейчас вылет планируется уже 10 сентября в 2:00 (9 сентября в 19:00 по московскому).

На рейс зарегистрировались 308 пассажиров, из них 29 — дети. Дежурный прокурор Приморской транспортной прокуратуры Владимир Левченко находится в аэропорту.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что 80 пассажиров уже улетели в Москву другими рейсами. Остальным помогают с расселением в гостиницах, предоставляют еду и напитки. В качестве компенсации им пообещали бонусные мили.

Неделю назад 150 пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в аэропорту Домодедово из-за потерянного багажа.