Потеряли багаж. Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в Домодедове без еды и воды

Mash: 150 пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в Домодедове из-за багажа

Фото: РИА «Новости»

В аэропорту Домодедово без еды и воды застряли 150 пассажиров «Уральских авиалиний». Их багаж потерялся при погрузке в Сочи, сообщил Telegram-канал Mash.

Люди находится в московском аэропорту уже 10 часов, еще девять часов они ждали вылета с курорта. Среди путешественников — ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Его багаж тоже потерялся. Мужчина остался без инсулина, препарат нельзя достать в аптеках воздушной гавани.

При этом представители авиакомпании исчезли, а на горячей линии пассажиров заверили, что все прилетит следующим рейсом. Но когда именно — неизвестно. Выйти в город люди не могут, в противном случае багаж отправят на хранение.

Накануне туристы застряли в аэропорту Внуково из-за задержек рейсов Turkish Airlines. Туроператор, у которого путешественники приобрели путевки в Турцию, отказался помогать людям и посоветовал разбираться с авиаперевозчиком.

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