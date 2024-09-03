Потеряли багаж. Пассажиры «Уральских авиалиний» застряли в Домодедове без еды и воды

В аэропорту Домодедово без еды и воды застряли 150 пассажиров «Уральских авиалиний». Их багаж потерялся при погрузке в Сочи, сообщил Telegram-канал Mash .

Люди находится в московском аэропорту уже 10 часов, еще девять часов они ждали вылета с курорта. Среди путешественников — ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Его багаж тоже потерялся. Мужчина остался без инсулина, препарат нельзя достать в аптеках воздушной гавани.

При этом представители авиакомпании исчезли, а на горячей линии пассажиров заверили, что все прилетит следующим рейсом. Но когда именно — неизвестно. Выйти в город люди не могут, в противном случае багаж отправят на хранение.

Накануне туристы застряли в аэропорту Внуково из-за задержек рейсов Turkish Airlines. Туроператор, у которого путешественники приобрели путевки в Турцию, отказался помогать людям и посоветовал разбираться с авиаперевозчиком.