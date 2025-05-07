Сменившие курс из-за ограничений самолеты начали возвращаться в пункты назначения

Росавиация: 73% севших в запасных гаванях самолетов вернулись в свои аэропорты

Действующие ограничения на использование воздушного пространства привели к посадке на запасных аэропортах 186 гражданских самолетов. Такие данные за вторник и среду, 6 и 7 мая, привела пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что, по последним данным, в аэропорты первоначального назначения вернулись 135 бортов, или 73%. Еще 50 самолетов остались на 20 запасных аэродромах.

Они смогут вернуться на маршрут до конца дня, если не возникнут новые ограничения в московском авиаузле.

В пресс-службе Росавиации добавили, что, по данным руководителей столичных аэропортов, скопления пассажиров в терминалах нет.

Долго ожидающих своего рейса обеспечили питанием и напитками, как того требуют федеральные авиационные правила.

Министр транспорта Роман Старовойт ранее допустил, что все авиарейсы вернутся к своему обычному расписанию к вечеру среды, 7 мая.

Он подчеркнул, что ситуация в воздушном пространстве сложилась непростая, сейчас этим вопросом занимается круглосуточный штаб. Старовойт добавил, что договорился с РЖД о предоставлении дополнительных мест в поездах, идущих из Санкт-Петербурга.

Росавиация на протяжении двух дней вводила ограничения на работу аэропортов для обеспечения безопасности из-за массовых налетов беспилотников со стороны Украины. Из-за ухода бортов в запасные воздушные гавани расписание рейсов сорвалось.