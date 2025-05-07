Минтранс проконтролирует работу воздушного транспорта в условиях ограничений

Работу воздушного транспорта в период введения временных ограничений в ряде российских аэропортов взяли под особый контроль Минтранса и Росавиации. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин .

Он указал руководителям авиакомпаний на важность безусловного соблюдения федеральных авиационных правил, которыми регламентируются в том числе предоставление напитков и питания и организация размещения пассажиров в гостинице.

Во время заседания координационного штаба, посвященного сложностям во время ограничений на вылеты и полеты в ряде аэропортов России, Потешкин напомнил, что авиакомпании должны обеспечить комфортные условия для ожидающих свой рейс. В их числе — хранение багажа, доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет, два телефонных звонка или сообщения по электронной почте и напитки (при задержке вылета более чем на два часа).

Если пассажир ожидает рейс более четырех часов, авиаперевозчик обязан предоставить ему горячее питание, а если самолет задерживается более чем на восемь часов — разместить в гостинице.

Замминистра также обратил внимание на то, что перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих является одной из приоритетных задач. Каждого из них должны доставить в пункт назначения, даже если потребуется подключить другие виды транспорта.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в аэропорту Пулково из-за нехватки трапов, другого аэродромного оборудования и персонала образовалась очередь из десятка самолетов.