Ограничение полетов ввели в четырех аэропортах центральной части России

Росавиация ограничила прием и отправку самолетов в четырех аэропортах

Аэропорты Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля временно прекратили прием и отправку гражданских самолетов. Ограничения вступили в силу в 16:10 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве заявили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 16:10 введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино). Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах: Калуга (Грабцево); Тамбов (Донское); Ярославль (Туношна)», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших в сторону российской столицы. Он подчеркнул, что на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

Связаны ли ограничения в работе аэропортов с этой воздушной атакой, пока неизвестно.

В ночь на вторник, 6 мая, ограничения на отправку и прием самолетов ввели аэропорты столичного авиаузла — Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры предприняли на фоне масштабного налета украинских беспилотников на российские регионы.

По данным Минобороны, из 105 сбитых дежурными средствами противовоздушной обороны дронов 19 уничтожили в Московском регионе.