Депутат Нилов рассказал, что удостоверения для многодетных семей имеют практическую пользу

С 1 октября в России стартует пилотный проект по внедрению цифровых удостоверений для многодетных семей. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Общественной Службе Новостей, что на протяжении трех месяцев будет налажен процесс их создания и использования для получения различных мер поддержки.
Удостоверение будет оснащено уникальным QR-кодом, который можно будет сохранить на смартфоне и предъявлять по необходимости. Семьи также имеют возможность получить и бумажный вариант. Цифровое удостоверение может понадобиться для получения льготного входа в музеи и на выставки.
Нилов также подчеркнул, что теперь существует единый подход и удостоверение многодетной семьи, которое подтверждает ее статус в том числе в электронном формате. До этого в разных регионах это понятие трактовалось по-разному.
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