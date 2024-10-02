Депутат Нилов рассказал, что удостоверения для многодетных семей имеют практическую пользу

С 1 октября в России стартует пилотный проект по внедрению цифровых удостоверений для многодетных семей. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Общественной Службе Новостей , что на протяжении трех месяцев будет налажен процесс их создания и использования для получения различных мер поддержки.

Удостоверение будет оснащено уникальным QR-кодом, который можно будет сохранить на смартфоне и предъявлять по необходимости. Семьи также имеют возможность получить и бумажный вариант. Цифровое удостоверение может понадобиться для получения льготного входа в музеи и на выставки.

Нилов также подчеркнул, что теперь существует единый подход и удостоверение многодетной семьи, которое подтверждает ее статус в том числе в электронном формате. До этого в разных регионах это понятие трактовалось по-разному.