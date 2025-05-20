Бойцы СВО будут получать ежегодные выплаты на такси в Подмосковье

Новую меру поддержки для участников СВО введут в Подмосковье. С 1 июля они, а также их дети-инвалиды смогут ежегодно получать выплату на такси.

Выплату будут предоставлять раз в год, ее размер составит 2,4 тысячи рублей. Поддержку получат участники СВО, которые передвигаются на инвалидных колясках или с помощью протеза, а также утратившие зрение, рассказал глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Получить выплату смогут бойцы со второй или третью степенью инвалидности, а также их семьи, если там воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в Подмосковье реализуют 29 региональных мер поддержки для участников СВО.