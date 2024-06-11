Сибиряк на вертолете слетал за продуктами и нарвался на проверку прокуратуры

В Омской области вертолет Robinson приземлился возле продуктового магазина. Жители села Богословка сняли его на камеру и опубликовали в соцсетях. Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о проведении проверки.

Мужчина прилетел в Богословку 9 июня. Местные жители сняли, как он вышел из магазина с пакетом продуктов и сел в готовившийся взлететь вертолет Robinson. Надзорное ведомство заявило, что пилот мог нарушить правила безопасности, и начало проверку.

«По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами», — заявила прокуратура.

К делу подключилось Восточное межрегиональное Следственное управление СК на транспорте. Пресс-служба сообщила, что вертолет приземлился между частными домами. Доследственную проверку организовали по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

На Камчатке вертолетом воспользовались браконьеры. Они охотились на медведей.