Появилось видео с браконьерами, расстрелявшими медведей с вертолета на Камчатке

Видео 360.ru: браконьеры расстреляли медведей на Камчатке с вертолета

Браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета на Камчатке, сняли на видео. Ролик появился в распоряжении 360.ru.

На видео попало одно воздушное судно. На кадрах видно, что тушу животного привязали к тросу вертолета для транспортировки.

По предварительным данным, браконьеры взяли в аренду Ми-8 и с воздуха застрелили минимум трех медведей в природном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе. Злоумышленников объявили в розыск.

Министерство природных ресурсов Камчатского края и полиция делают все возможное, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Нарушителей привлекут к ответственности согласно закону.