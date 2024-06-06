Серийное производство Lada Iskra запустят в Тольятти

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали Lada Iskra. Производство нового легкового авто от АвтоВАЗа запустят в начале 2025 года в Тольятти, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Участникам форума показали концептуально новую модель сегмента В — самого популярного в России. Lada Iskra создали на технологически независимой глобальной платформе с локализованной электронной инфраструктурой. Машину выпустят в кузовах универсал, универсал Cross и седан с тремя видами двигателей объемом 1,6 литра.

В разработку вложили 23 миллиарда рублей инвестиций. АвтоВАЗ планировал запустить серийное производство модели в начале 2025 года.

«На финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года — стартовать с серийным производством в Тольятти», — объявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Стоимость Lada Iskra в базовой комплектации составит от миллиона рублей, заявил Соколов журналистам. Он допустил, что ценник скорректируют в зависимости от ситуации на рынке.