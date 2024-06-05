Сегодня 17:13 Искра с французским флером. Что известно о новой Lada Iskra Автожурналист Баканов рассказал, почему Lada Iskra станет популярной у россиян 0 0 0 Фото: ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra / РИА «Новости» Эксклюзив

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На полях Петербургского экономического форума — 2024 презентовали Lada Iskra. Говорят, она сможет заменить полюбившиеся россиянам модели Vesta и Granta. Что известно о комплектации нового отечественного авто, его цене и при чем тут Renault — в материале 360.ru.

Когда выпустят Lada Iskra Модель сегмента В займет нишу между Lada Vesta и Lada Granta. Lada Iskra представят с кузовами трех типов: седан, универсал и универсал Cross. «Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией», — сообщили в пресс-релизе Lada. Производитель готовит еще одну модель, которая проходит финальные испытания и калибровки.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press 1/2 Фото: Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press 2/2

Как отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, в производство машины вложили 23 миллиарда рублей. Автомобиль начнут выпускать в начале 2025 года.

При чем тут Renault По данным Autonews, выпуск Lada Iskra начинался с французскими разработчиками Renault. После 2022 года работы по проектированию продолжились, но уже без иностранных коллег. Однако свой след сотрудничество с французами все же оставило. Renault подарил АвтоВАЗу понимание стандартов в области качества, проектирования, технологий. Хотя французы ушли, опыт, квалификации и наработки остались, рассказал 360.ru автомобильный журналист и автоэксперт Петр Баканов.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press

«Можно сказать, что Iskra будет на голову выше, чем Granta. По идее, Iskra с годами должна заместить полностью Lada Granta, но последняя пока останется, потому что она популярна у автолюбителей», — уточнил он.

Платформа Lada Granta из в серии ВАЗ-2108, которая вышла в 1986 году, исчерпает себя в будущем, сейчас она устарела, уверен автоэксперт. «Из нее выжали все, что могли. Поэтому нужны новые решения. Новая платформа позволит включить больше функций. И это не только подвески, но и электроника», — пояснил Баканов.

Фото: РИА «Новости»

Сколько будет стоить Lada Iskra Во время презентации на ПМЭФ-2024 Соколов раскрыл примерную стоимость новой машины. По его словам, если бы автомобиль выпускали прямо сейчас, то он обошелся бы потребителю в 1-1,2 миллиона рублей. С учетом инфляции в начале 2025 года Lada Iskra может стоить от 1,5 до двух миллионов рублей.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press 1/3 Фото: Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press 2/3 Фото: Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press 3/3

Станет ли Lada Iskra популярной у россиян Lada Vesta и Lada Granta — одни из лидеров продаж. Они до сих пор входят в пятерку самых популярных автомобилей, заметил Петр Баканов. «Granta считается одной из самых доступных машин. Производство Vesta после 2022 года прекратили, так как оборвалась цепочка поставщиков комплектующих. Но производитель смог найти все недостающие детали. После возобновления выпуска Vesta снова станет одним из самых популярных автомобилей в стране», — пояснил автожурналист. По его мнению, Iskra тоже полюбится российскому автолюбителю. Этому поспособствуют цена новинки и современная электронная платформа.