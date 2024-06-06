Глава «АвтоВАЗа» озвучил цену на новую Lada Iskra

Соколов: представленную на ПМЭФ новую Lada Iskra оценили в 1-1,2 млн рублей

Фото: РИА «Новости»

«АвтоВАЗ» презентовал на Петербургском международном экономическом форуме новую Lada Iskra, ориентировочная стоимость которой в бюджетной комплектации составляет от одного до 1,2 миллиона рублей. Об этом заявил журналистам президент компании Максим Соколов.

По его словам, стоимость автомобиля может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями.

«Если говорить самый низкий ценовой порог — от одного миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах — мая 2024 года», — заявил Соколов.

«АвтоВАЗ» впервые представил автомобиль на форуме. Посетители могли оценить седан в фирменном цвете «огонь».

Старт серийного производства запланировали в Тольятти на начало следующего года. Там находится основная площадка автопроизводителя. В модельном ряду машина займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.

Ранее автожурналист Петр Баканов заявил, что Lada Iskra станет популярной у россиян.

Стеклянные бусы не помогли. Грузия встала на борьбу с навязанным ЛГБТ

Проблему ожирения обсудили на ПМЭФ-2024

Форум женского предпринимательства БРИКС прошел в Москве

Тайна робота-трансформера на ПМЭФ. Какие смыслы транслирует стенд Подмосковья

Невозможно оторваться. Гости ПМЭФ отправились в виртуальное путешествие по тундре

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте