Семьям погибших в катастрофе Ан-24 выплатят по два миллиона дополнительно

Авиакомпания «Ангара» выплатит семьям погибших в катастрофе Ан-24 по два миллиона рублей сверх страхового возмещения. Как сообщили в компании RT , за выплатой можно обратиться до получения свидетельства о смерти.

Напомним, самолет, следовавший из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля при подлете к аэропорту назначения. На борту находились 48 человек, никто не выжил.

Обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов.

Согласно решению правительственной комиссии, семьям погибших также полагается: 2,025 миллиона рублей от страховой компании, два миллиона рублей от перевозчика и один миллион рублей — от региональных властей в качестве материальной помощи. Общий объем выплат на каждую семью составит более пяти миллионов рублей.