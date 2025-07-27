Родственникам погибших при крушении Ан-24 выплатят по пять миллионов рублей

Родственникам погибших при крушении самолета Ан‑24 в Амурской области выплатят по пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс‑службе Минтранса России.

Вопрос компенсаций обсудили на заседании правительственной комиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина. Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что главная задача сейчас — оказать им максимальную поддержку и выяснить причины трагедии.

Выплаты составят: 2,025 миллиона рублей — от страховой компании, два миллиона рублей — помощь перевозчика, один миллион рублей — материальная помощь региональных властей. Дополнительные компенсации будут предоставляться индивидуально — детям погибших, а также тем, кто находился в командировке.

За каждой семьей закрепят представителей региональных властей для помощи с документами и организацией похорон. Перевозку тел к местам захоронения оплатит авиакомпания «Ангара». Крупные авиаперевозчики, включая «Аэрофлот» и S7, готовы бесплатно доставить родственников погибших в Тынду и обратно.

В катастрофе Ан‑24 погибли 48 человек, включая шесть членов экипажа.