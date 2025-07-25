Появилось новое видео с места крушения Ан-24 в Тынде

Спасатели развернули полевой лагерь недалеко от места крушения Ан-24 в Тынде. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

К месту падения самолета удалось проложить тропы, и до обломков добрались специалисты. Сотрудники Следственного комитета фиксируют следы и изымают элементы воздушного судна. Удалось найти бортовые самописцы. Из-под разбившегося самолета извлекают тела.

Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Хабаровска в Тынду, разбился накануне при заходе на посадку. На борту находились 49 человек, все они погибли. Среди жертв катастрофы — гражданин Китая, который занимался бизнесом по добыче руды и драгоценных металлов.