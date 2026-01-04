Самолет из Египта в Москву запросил аварийную посадку в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет из Египта. Экипаж заметил задымление в багажном отсеке, сообщил Telegram-канал «112» .

Самолет Airbus авиакомпании AIMasria Universal Airlines с 222 пассажирами летел из Египта в Москву. В пути экипаж запросил аварийную посадку из-за задымления в багажном отсеке. По информации журналистов, приземление прошло благополучно.

В середине декабря в районе аэродрома Новинки городского округа Серпухов рухнул легкомоторный самолет. Пилот и пассажир попали в больницу с травмами, Следком возбудил уголовное дело. 360.ru показал кадры с места спасательной операции. Ущерб от повреждений оценили в более чем миллион рублей. По одной из версий, причиной аварии стала техническая неисправность двигателя.