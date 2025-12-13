Группа выдвинулась на поиски разбившегося в Серпухове самолета

В Серпухове Московской области продолжаются поисковые мероприятия после крушения легкомоторного самолета вблизи аэродрома Новинки. Об этом сообщил оператор 360.ru с места событий.

По его словам, в районе Сераксеево к месту предполагаемого падения выдвинулась группа спасателей, которые направились в лесной массив. Техника экстренных служб сосредоточена на подъездных путях и ожидает дальнейших указаний. Позднее спасатели сообщили, что экипаж обнаружен, пострадавших выводят к месту сбора пешком. К месту происшествия также направили вертолет с медицинской бригадой.

По предварительным данным, двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение при взлете примерно в трех километрах от аэродрома Новинки. На борту находились два пилота. Один из них не получил серьезных травм, второй пострадал — у него диагностирован перелом ноги.

Один из пилотов сообщил, что после происшествия ему удалось связаться со спасателями и передать информацию о случившемся, однако точные координаты места падения изначально были неизвестны.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве уточнили, что около 17:00 воздушное судно совершило жесткую посадку в районе аэродрома Новинки. Причины произошедшего устанавливаются. По данным телеграм-канала«112», авария могла произойти из-за технической неисправности двигателя, а само воздушное судно удалось обнаружить с помощью вертолета.