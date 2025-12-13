Пилотов легкомоторного самолета, рухнувшего в Подмосковье, нашли в лесу
В Подмосковье продолжается спасательная операция после падения легкомоторного самолета недалеко от аэродрома Новинки. На кадрах, снятых оператором 360.ru видно, как спасатели в темноте и снегу оказывают помощь пострадавшему и готовят его к эвакуации из труднодоступного участка леса.
На снимках сотрудники МЧС работают в плотном кольце фонарей и прожекторов. По словам оператора 360.ru, находившегося на месте, спасатели запускали сигнальные ракеты, в воздухе звучала сирена, а над районом поисков некоторое время кружил вертолет.
«Группа ушла в лес, машины ждут на дороге. Службы сказали, что нашли — тащат их пешком. Вертолет прилетал с медиками», — сообщил оператор.
Позже, по его словам, к месту поисков прибыли дополнительные машины спасателей.
Ранее один из пилотов, сумевший связаться с экстренными службами, сообщил, что чувствует себя нормально, однако его напарник получил травму ноги. Телефонная батарея мужчины быстро разряжалась, но он сообщил спасателям примерный район падения.
По предварительным данным, двухместный легкомоторный самолет упал при взлете примерно в трех километрах от аэродрома Новинки в Серпухове. На борту находились двое — один пострадал. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Вероятной причиной ЧП Telegram-канал «112» называл возможную неисправность двигателя, однако официальное заключение пока не озвучено.