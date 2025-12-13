Пилотов легкомоторного самолета, рухнувшего в Подмосковье, нашли в лесу

В Подмосковье продолжается спасательная операция после падения легкомоторного самолета недалеко от аэродрома Новинки. На кадрах, снятых оператором 360.ru видно, как спасатели в темноте и снегу оказывают помощь пострадавшему и готовят его к эвакуации из труднодоступного участка леса.

На снимках сотрудники МЧС работают в плотном кольце фонарей и прожекторов. По словам оператора 360.ru, находившегося на месте, спасатели запускали сигнальные ракеты, в воздухе звучала сирена, а над районом поисков некоторое время кружил вертолет.

«Группа ушла в лес, машины ждут на дороге. Службы сказали, что нашли — тащат их пешком. Вертолет прилетал с медиками», — сообщил оператор.