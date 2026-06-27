РЖД опровергли сообщения о запрете провоза пауэрбанков в поездах

Пассажирам разрешается провозить пауэрбанки в поездах дальнего следования без ограничений. Об этом со ссылкой на РЖД сообщило РИА «Новости» .

По данным компании, новые ограничения в отношении пауэрбанков не вводились.

Некоторые устройства такого типа запрещается перевозить на самолетах. С 27 марта 2026 года пассажиры авиарейсы не могут брать с собой на борт более двух пауэрбанков. Также устройства запретили размещать на багажных полках и заряжать гаджеты от них в полете.

Ранее в РЖД разъяснили правила использования розеток. В вагонах нельзя заряжать энергоемкие типы электроники вроде утюгов и фенов, так как они могут спровоцировать аварию. Техника такого рода создает чрезмерную нагрузку на общую энергетическую систему.

В поездах разрешается использовать розетки для зарядки мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков, добавили в РЖД.