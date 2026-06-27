Компания РЖД разъяснила правила пользования розетками в вагонах

Российским путешественникам запретили подключать энергоемкую бытовую технику к электрическим розеткам в пассажирских вагонах. Об этом со ссылкой на официальное разъяснение представителей РЖД сообщило РИА «Новости» .

Перевозчик четко разграничил типы электроники, которую допускается использовать в дороге. Внутренние сети поездов изначально проектировались с расчетом на минимальное потребление энергии.

В список разрешенных устройств вошли:

Мобильные телефоны;

Планшеты;

Ноутбуки любых моделей.

Такие портативные приборы относятся к категории маломощных. Их безопасная подзарядка во время движения состава не угрожает техническому состоянию транспортного средства.

Бытовые приборы с высоким уровнем потребления тока могут спровоцировать серьезную аварию. Поэтому фен или утюг подключить в розетку в поезде нельзя.

В РЖД пояснили, что подобная техника создает чрезмерную нагрузку на общую энергетическую систему вагона. Это может привести к короткому замыканию, выходу оборудования из строя или даже пожару.

В современных типах составов установлены индивидуальные точки питания на 220 Вольт. Проводка на весь вагон общая, у нее есть лимит суммарной мощности.

Обычно одна розетка в купе рассчитана на нагрузку не более 150 Ватт, средняя мощность того же утюга составляет уже около 1000 Ватт.

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