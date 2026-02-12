Российские автопроизводители получили отсрочку на уплату утильсбора

Кабмин перенес уплату утильсбора для автопроизводителей на декабрь 2026 года

Крупнейшие российские производители автомобильной техники и прицепов уплатят утильсбор за конец 2025 и первые три квартала 2026 года в декабре. Об этой мере поддержки бизнеса сообщила пресс-служба Минпромторга.

Правительство внесло изменения в постановления от 26 декабря 2013 года № 1291 и от 6 февраля 2016 года № 81, чтобы поддержать крупнейших российских производителей прицепов, автомобильной, строительно-дорожной, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Они смогут уплатить утильсбор за IV квартал 2025 года и за I–III кварталы 2026 года в декабре.

Идея ввести отсрочку принадлежала Минпромторгу. Специалисты министерства объяснили, что это позволит предприятиям высвободить оборотные средства и использовать их на выплату зарплаты сотрудникам, реализацию инвестпрограмм и опережающую закупку комплектующих.

Ранее из-за повышения утильсбора некоторые китайские бренды автомобилей задумались об уходе с российского рынка. Среди них Kaiyi, SWM, Dongfeng, Bestune, Jetta, Rox, VGV и Oting.