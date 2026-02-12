Китайские автокомпании могут покинуть российский рынок из-за убытков

Китайские автомобильные компании раздумывают над уходом с российского рынка из-за высокой конкуренции и роста утильсбора. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Как выяснили журналисты, под удар попали Kaiyi, SWM, BAIC, Dongfeng, Bestune, Jetta, Rox, Wey, VGV и Oting. Все из-за того, что с начала года мелкие и средние производители несут серьезные убытки после повышения утильсбора.

Для некоторых моделей платеж вырос с 750 до 900 тысяч рублей. Это заставляет повышать цены на машины, тогда как спрос и без того маленький: годовые продажи отдельных брендов не дотягивали и до трех тысяч. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, скоро бренды могут покинуть российский рынок, потому что работают в убыток.

Усугубило положение и жесткое соперничество: лидерство удерживают Geely, Haval и Chery. При этом Kaiyi только за прошлый год лишилась более тридцати дилерских точек, а убыток компании достиг 1,9 миллиарда рублей — и это при сборке в Калининграде. Не сильно лучше обстоят дела у BAIC, SWM и Dongfeng.

Ранее стало известно, что китайские автобренды в прошлом году почти на четверть сократили число шоурумов в России. Общее число точек, где продаются автомобили из Поднебесной, упало до 2,6 тысячи.